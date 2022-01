Gallinari: "Deluso dagli Hawks. Futuro? Tutto può accadere"

09-01-2022 11:12

A Sky Sport, Gallinari ha rilasciato un’intervista pochi giorni dopo essere guarito dal Covid: “Avevo tosse e raffreddore per i primi 2-3 giorni, poi ho avuto la febbre per un giorno e poi ho continuato con tosse e raffreddore per altri 2-3 giorni, poi questi sintomi sono passati. Dopodiché ho continuato a risultare positivo, fortunatamente nessun altro in famiglia lo era, però il tutto è durato 8-9 giorni. Finiti poi i 10 giorni di quarantena ho ripreso a giocare. Sicuramente un po’ di ruggine c’è, ma fisicamente mi sento bene, il Covid non ha lasciato strascichi. Ora mi sento già bene, sono contento di come sono rientrato, ora è solo un ricordo”.

In questa stagione, all’inizio Gallinari ha avuto pochi minuti e un ruolo più marginale rispetto all’annata passata. L’azzurro la vede così: “La cosa fondamentale che è cambiata è che avevamo la squadra al completo, con il ritorno di due giocatori come De’Andre Hunter e Cam Reddish che lo scorso anno non avevano praticamente mai giocato. Quest’anno sono rientrati chiaramente con dei ruoli importanti e ci sono state nuove chimiche da costruire e stabilire. Sfortunatamente ci sono stati ancora troppi alti e bassi, tanti infortuni sia ‘normali’ che Covid, perciò la squadra non è praticamente mai stata al completo”.

Gallinari non è soddisfatto di questi Hawks: “Sicuramente non è una valutazione alta, abbiamo avuto più bassi che alti e un record negativo. Abbiamo tanto lavoro da fare per recuperare tutte le partite che abbiamo perso e lasciato indietro, non abbiamo molto tempo e dobbiamo cominciare a vincere subito. Non mi aspettavo un inizio così e un record così, e non mi aspettavo che la nostra difesa fosse così scarsa. Stiamo facendo molta fatica, sappiamo che offensivamente possiamo fare tanti punti ogni volta che scendiamo in campo. Parliamo della difesa tutti i giorni ma poi i risultati in campo non arrivano, ma sappiamo che è la cosa che dobbiamo migliorare”.

Infine, Gallinari chiude parlando del futuro: “Le voci ci sono sempre, sono situazioni che nel mio caso si vivono un po’ da spettatore, perché le decisioni non sono prese da me ma da chi decide questi movimenti o se ci devono essere dei cambiamenti. Io sono chiaramente pronto a rimanere, mi farebbe piacere restare fino a fine stagione anche perché cambiare in corsa non è mai facile, per tanti motivi. Però tutto può succedere”.

