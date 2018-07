Gamescom: tutto sulla fiera del videogame più grande d'Europa

Ancora qualche settimana alla Gamescom, la più grande fiera a livello europeo interamente dedicata al videogioco: l’evento, organizzato dalla Federal Association of Interactive Entertainment Software e che si svolge tutti gli anni a Colonia, in Germania, quest’anno si terrà dal 21 al 25 agosto 2018. Tutti gli appassionati del mondo del gaming non potranno assolutamente perdere la convention presso il centro fieristico Koelnmesse, per conoscere tutti i titoli in uscita e gli hardware collegati.

Lo scorso anno Gamescom è stata aperta ufficialmente e per la prima volta nella storia dal cancelliere in carica Angela Merkel. Lo spazio espositivo era di 201mila metri quadri, diviso in 11 capannoni. Tra i principali espositori non potevano mancare EA Sports, Activision, Sony, Konami, Ubisoft, Capcom, Nintendo e tanti altri ancora. Quest’anno il partner ufficiale della manifestazione torna a essere un paese europeo, la Spagna (il primo paese a presentarsi sia nella business area che nella entertainment area) mentre quello dell’edizione precedente era il Canada.

“Siamo lieti di poter contare sulla Spagna come paese partner di Gamescom 2018 e di presentare a un pubblico internazionale uno dei mercati europei leader per il gaming. Il ruolo della Spagna come nuovo paese partner sottolinea la leadership di Gamescom come piattaforma di riferimento in Europa. Grazie alla massiccia partecipazione alla fiera spagnola e alla collaborazione di ICEX genereremo sicuramente delle sinergie importanti e i nostri espositori e visitatori potranno attingere a un ulteriore potenziale”, ha dichiarato Katharina C. Hamma, Chief Operating Officer di Koelnmesse GmbH.

Quanto costa partecipare all’evento? Potrete comprare i biglietti direttamente online sul sito ufficiale di Gamescom. Il prezzo giornaliero può variare dai 14 euro (durante la settimana) ai 18 euro (nei giorni festivi). C’è la possibilità di acquistare i ticket con la riduzione; per i bambini fino a 6 anni l’ingresso è gratuito, mentre per quelli tra i 7 e gli 11 anni il biglietto ha un costo di 7 euro.

Pronti per l’evento europeo dell’anno?

