La tragica perdita di Ganago ha commosso tutti: il Nantes renderà omaggio alla piccola, Allegri ha rivolto al giocatore e alla sua famiglia le sue condoglianze durante la conferenza stampa

16-02-2023 11:19

La tragedia che ha travolto Ignatius Ganago, attaccante del Nantes che questa sera sfiderà la Juventus in Europa League, ha toccato i suoi compagni, i tifosi e anche quanti non hanno avuto modo di incrociarlo nel suo percorso calcistico. Il giocatore camerunense ha perso sua figlia Chloe, una bambina di appena 5 anni alla quale la tifoseria sia dei francesi sia dei bianconeri intendono rendere omaggio.

Ganago ha perso sua figlia di cinque anni

Una notizia terribile, drammatica, la peggiore che potesse giungere al giocatore che in Francia e al Nantes sta vivendo una ascesa professionale importante nell’ambito della sua carriera. Nulla che abbia senso, adesso.

La scomparsa della bambina è stata riportata da L’Equipe e da Le Parisien, che hanno evidenziato come la perdita sia stata causata da un malore non specificato e che, ovviamente, ciò abbia segnato l’intero gruppo del Nantes, che si è stretto attorno al giocatore e che ha manifestato anche pubblicamente lo sconcerto per questa immane perdita.

Sui social, il club ha deciso di dedicare a Chloe, la piccola scomparsa, un messaggio che equivale a una promessa in vista di quel che si vedrà i campo, questa sera.

L’abbraccio di Max Allegri a Ganago

Anche nel corso della conferenza stampa del pre partita, Max Allegri ha desiderato esprimere le sue personali condoglianze all’attaccante, il quale si trova in Camerun al momento, per sottolineare la vicinanza umana che prova – al pari di tutti i tifosi e sostenitori – in un momento così doloroso per Ganago. Poco, forse nulla rispetto alla sofferenza e allo strazio del giocatore.

“Faccio le condoglianze a Ganago e mando un grande abbraccio”, il suo messaggio.

La carriera di Ganago

Nato nel 1999 in Camerun e cresciuto in patria, Ganago è esploso in Francia con le casacche del Nizza, dove è stato anche compagno del nostro Mario Balotelli, e del Lens che ha deciso di pubblicare un comunicato di vicinanza e solidarietà nei confronti dell’ex, che sta vivendo il momento più terribile.

Le Racing est en deuil. Touché en plein cœur par ce drame, l’ensemble du RCL est tourné vers Ignatius Ganago et sa famille dans cette épreuve terrible, ce deuil impensable. La famille artésienne de Gana rendra un hommage appuyé à sa fille Chloé dimanche lors de #RCLFCN. pic.twitter.com/X3dI4JNk2b — Racing Club de Lens (@RCLens) February 13, 2023

Questo quanto pubblicato dal Lens, dedicato alla memoria della piccola e per esprimere vicinanza all’ex attaccante del club transalpino. c

Europa League senza Ganago, l’amore dei tifosi

Era grande l’attesa di vederlo in campo contro la Juventus, nell’andata dei sedicesimi di finale della seconda competizione continentale, che rimane un obiettivo centrale per il club bianconero segnato dalle vicende scaturite dall’Inchiesta prisma, della procura di Torino.

Ma non potrà essere tra i protagonisti, perché come riporta L’Equipe, il campione camerunense ha fatto ritorno in patria per raggiungere i suoi cari e stringersi a loro in questa fase inenarrabile.

