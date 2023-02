Europa League 2022-23, Juventus-Nantes: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in tv e streaming

I bianconeri tornano a disputare l'Europa League dal lontano 2013/14. In avanti Vlahovic, supportato da Di Maria. Attenzione alla solidità difensiva del Nantes.

16-02-2023 09:43

La Juventus si tuffa nel clima europeo e prova a dimenticare le problematiche extra-campo. Oggi, all’Allianz Stadium (fischio d’inizio alle ore 21:00), la Vecchia Signora ospita il Nantes per l’andata dei play-off di Europa League.

La Juventus torna a disputare una gara di Europa League dal lontano 2013/14 quando arrivò sino alle semifinali (poi eliminata dal Benfica). Il match sarà diretto dall’arbitro portoghese Joao Pinheiro.

Europa League: Juventus-Nantes, assenze importanti da entrambe le parti

Sia Juventus che Nantes non saranno al completo. Sta sicuramente meglio Max Allegri che, dopo aver ritrovato Dusan Vlahovic, decisivo nelle ultime uscite, potrà contare anche su Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci, entrambi al rientro. Purtroppo non ci sarà ancora Paul Pogba, il cui rientro è ormai un mistero. Fuori gioco anche Arkadiusz Milik e Fabio Miretti.

Problemi anche in casa Nantes. Mastica amaro il tecnico Antoine Kombouaré che dovrà fare a meno di Ignatius Ganago (assente a causa di un lutto famigliare) e anche dell’attaccante Andy Delort.

Europa League, Juventus-Nantes: un dolce ricordo per i bianconeri

Il Nantes evoca bei ricordi nella mente dei tifosi bianconeri. Le due squadre si sono affrontate soltanto una volta prima di questa sfida: nel 1995/96, quando la squadra italiana passò il turno con un punteggio complessivo di 4-3, nella semifinale di Champions League, prima di battere l’Ajax in finale.

Nell’unica partita disputata a Torino, vittoria bianconera per 2-0. In rete Gianluca Vialli e Vladimir Jugovic.

Europa League, i punti di forza di Juventus e Nantes

La Juventus sta, poco alla volta, ritrovando i suoi migliori giocatori. Il rientro di Dusan Vlahovic è un valore aggiunto importante per la squadra di Max Allegri. Il tridente Di Maria-Vlahovic-Chiesa fa paura a tutti (anche se non verrà proposto dall’inizio contro il Nantes). Inoltre, il rientro in difesa di Bonucci è fondamentale per avere ancora più stabilità ed equilibrio.

Il Nantes, in Europa, vola. Il club francese ha vinto le ultime due partite della fase a gironi di questa Europa League e potrebbe infilare tre successi consecutivi in Europa per la prima volta da settembre 2001, con la terza vittoria in questo parziale arrivata contro una squadra italiana: la Lazio. In Ligue 1, la squadra di Antoine Kombouaré sta faticando: 13a con solo sei vittorie su 23 gare ma, delle ultime 11 partite, ne ha persa una sola. La solidità difensiva è il punto di forza dei canarini che, in porta, hanno un certo Alban Lafont, visto alla Fiorentina.

Europa League: Juventus-Nantes, le probabili formazioni

Max Allegri ritrova Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado che, tuttavia, si accomodano in panchina. In avanti Dusan Vlahovic, supportato da Angel Di Maria. Federico Chiesa pronto ad entrare a gara in corso.

Nessuna novità nell’undici francese con l’attaccante della nazionale egiziana Mostafa Mohamed unica vera punta di ruolo. In porta l’ex estremo difensore della Fiorentina Alban Lafont.

Queste le probabili formazioni del match Juventus-Nantes:

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All.: Allegri

Nantes (4-2-3-1): Lafont; Corchia, Castelletto, Girotto, Centonze, Chirivella, Sissoko; Blas, Mollet, Simon; Mohamed. All.: Kombouaré.

L’arbitro di Juventus-Nantes Joao Pinheiro

L’andata dei play-off di Europa League tra Juventus e Nantes sarà arbitrata da Joao Pinheiro. Il fischietto portoghese sarà coadiuvato dagli assistenti Bruno Jesùs e Luciano Maia e il quarto uomo Antonio Nobre. Gli altri portoghesi Tiago Martins al Var e Godinho assistente Var completano la squadra arbitrale per questa sfida.

Non ci sono precedenti, da parte di entrambe le squadre, con l’arbitro Joao Pinheiro, alla “prima assoluta” sia con Juventus e Nantes.

Dove vedere in tv e streaming Juventus-Nantes

La partita d’andata dei play-off di Europa League tra Juventus e Nantes si gioca alle 21 all’Allianz Stadium di Torino. Il match sarà trasmesso in tv da DAZN, Tv8, Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4k (213), Sky Sport (252) e Now. In streaming sarà disponibile su DAZN, Sky Go, NOW e Tv8.it.