La Juventus torna in campo domani sera per la gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Nantes: Allegri non svela la formazione ma sembra ottimista sulle condizioni di Pogba

15-02-2023 14:59

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

La Juventus dà la caccia all’Europa League. I bianconeri non si nascondono e dopo la penalizzazione di 15 punti in campionato, stanno concentrando tutte le attenzioni sulle competizioni che possono ancora vincere come la Coppa Italia, ma soprattutto l’Europa League. Il primo momento importante arriva domani sera quando i bianconeri si troveranno sulla strada il Nantes nella gara di andata dei sedicesimi di finale della manifestazione continentale.

Juventus, Allegri non si scopre sul caso Pogba

Paul Pogba resta sempre al centro dell’attenzione anche se in questa stagione non ha ancora giocato una gara con la maglia della Juventus. Il francese però è tornato ad allenarsi in gruppo anche se in conferenza stampa Massimiliano Allegri non si è voluto sbilanciare sulle sue condizioni. “Come il resto della squadra anche lui deve fare un passettino alla volta. Speriamo di averlo il prima possibile, lo valuteremo giorno per giorno”.

Poi il tecnico prova a fare un punto della situazione tenendo anche in considerazione le assenze: “Recuperiamo Cuadrado, anche se non sarà al massimo della condizione. Bonucci sarà convocato per fargli riassaporare il clima squadra. Gli altri sono tutti disponibili a parte Pogba, Kaio Jorge e Milik”. Allegri però on si sbilancia sulla formazione: “Non ho ancora deciso, devo valutare le condizioni di tutti tenendo in considerazione che domenica c’è lo Spezia”.

Allegri e l’obiettivo Europa League ma la penalizzazione pesa

La gara contro il Nantes può rappresentare un primo passo importante per la Juventus che vuole cambiare la narrativa di una stagione decisamente difficile e anche Allegri sembra carico in vista dell’appuntamento europeo: “Il fatto di essere usciti dalla Champions ci ha lasciato con l’amaro in bocca. Sappiamo che non sarà facile contro il Nantes che arriva da una sola sconfitta in 10 partite. Ma l’Europa League ci dà un’opportunità di riempire il calendario e giocare più partite possibili. Facciamo questo lavoro per giocare le grandi sfide. Ora non pensiamo più al -15, la squadra è stata brava a reagire ma la certezza è che abbiamo fatto 44 punti”.

Juventus, Bremer non cerca alibi: Dobbiamo arrivare in fondo

Anche Gleison Bremer non si nasconde. Il difensore brasiliano della Juventus punta alla vittoria dell’Europa League per riuscire a ribaltare completamente le sensazioni di una stagione fino a questo momento molto complicata: “Quella di domani è una gara importante, dobbiamo arrivare fino in fondo. Un passo alla volta cominciando da domani. Il mio bilancio? Devo dire positivo. Ho fatto qualche brutta partita come a Napoli e con il Monza, ma questo per me è un momento di crescita. Il prossimo anno sarà importante”.