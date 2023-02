Juve, Vlahovic manda un messaggio ad Allegri e ringrazia Di Maria

L'attaccante bianconero: "Classifica? Ora è questa la realtà, abbiamo 26 punti e dobbiamo guardare partita dopo partita".

07-02-2023 23:50

Dopo 115 giorni di digiuno con la maglia della Juventus, Vlahovic dopo la doppietta con la Salernitana ha dichiarato: “Per un attaccante è importante segnare, viviamo di questo. Ringrazio Di Maria e il mister per avermi lasciato tirare il calcio di rigore perché per me era troppo importante. Ora voglio continuare così, sempre al servizio della squadra perché la cosa che conta maggiormente è vincere le partite”.

Vlahovic ha mandato un messaggio ad Allegri: “Mi serve giocare le partite per ritrovare ritmo, giocando la condizione arriverà velocemente al 100%. Classifica? Ora è questa la realtà, abbiamo 26 punti e dobbiamo guardare partita dopo partita. Dobbiamo cercare di vincere più gare possibili perché alla Juve conta solo vincere”.