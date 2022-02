Ganna: "Non potrò mai eguagliare Moser"

08-02-2022 18:17

A La Gazzetta dello Sport, Filippo Ganna ha dichiarato di ispirarsi a Francesco Moser. Il 25enne di Verbania vorrebbe battere il record che Moser ha strappato a Merckx: “Non avevo mai pensato come la mia carriera possa essere come la sua, ma sarebbe un piacere per me seguire un percorso professionale simile, anche se non potrò mai eguagliarlo. Moser ha fatto la storia e nessuno si avvicinerà mai a lui”.

Per Ganna, Moser è un vero e proprio modello: “Averlo come esempio e avvicinarsi a ciò che ha ottenuto sarebbe enorme nello sport moderno. Quando ho visitato la sua casa di campagna ho visto tutti i suoi trofei e l’ho ascoltato parlare della sua carriera, sono rimasto sbalordito. Ha sempre detto cose carine su di me e anche questo conta qualcosa”.

Ganna ha sempre detto che punterà al record dell’ora al livello del mare, nonostante Victor Campenaerts (Lotto Soudal) abbia stabilito l’attuale record di 55,089 km di altitudine in Messico: “Non ci sono notizie al momento, sono concentrato prima di tutto sulla primavera. Se lo faccio, sarà sicuramente dopo il Tour, quindi in estate. Non abbiamo ancora scelto il velodromo, ma dobbiamo avere una bassa pressione in modo che le condizioni siano il più favorevoli possibile al livello del mare”.

OMNISPORT