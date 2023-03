Ganna: venerdì primo contatto con la Roubaix

Il corridore della Ineos Grenadiers proverà i tratti più impegnativi di pavé, Foresta di Arenberg compresa

29-03-2023 12:46

Oggi un assaggio di pavé alla “Attraverso le Fiandre” (otto i tratti in programma) e poi i pensieri di Filippo Ganna saranno tutti concentrati sul pavé della Parigi-Roubaix, secondo un programma ben preciso illustrato alla Gazzetta dello Sport.

“Venerdì – spiega il corridore della Ineos Grenadiers – farò 160 km del percorso della Roubaix. Partirò a una decina di chilometri dal primo tratto di pavé e arriverò fino all’uscita del penultimo. Proverò le parti più impegnative: la Foresta di Arenberg, Mons-en-Pevele e il Carrefour de l’Arbre. I compagni di squadra, dopo il Fiandre, faranno un’altra ricognizione giovedì, mentre io arriverò alla vigilia della corsa, venerdì 7”.

Nel frattempo, farà il punto della situazione con il ds Dario Cioni (“al momento non c’è ancora nulla di prestabilito”), escludendo però novità di assetto per la bici: “A oggi siamo sulle stesse scelte della scorsa edizione”. Ganna, quindi, monterà un rapporto 54-42 davanti e 11-30 dietro e opterà per 50 millimetri di larghezza per i cerchi e una sezione da 32 millimetri per i tubeless.