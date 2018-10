Garcia vuota il sacco: ne ha per molti

Il ritorno del campionato dopo la pausa per le Nazionali sarà seguito da una nuova settimana di appuntamenti europei cui le squadre italiane arrivano in fiducia dopo gli ottimi risultati conseguiti nelle prime due giornate. Per Inter e Juventus, però, a punteggio pieno nei rispettivi gironi di Champions League, sarà tempo di affrontare le squadre più forti dei raggruppamenti, ovvero Barcellona e Manchester United, per giocarsi il primo posto, prezioso in ottica sorteggio degli ottavi, in Europa League la Lazio dovrà ancora sudarsi la qualificazione dopo il crollo contro l’Eintracht Francoforte. Anche la squadra di Inzaghi se la vedrà con l’avversaria più forte del girone, l’Olympique Marsiglia finalista dell’ultima edizione, vinta dall’Atletico Madrid.

A rendere più pepata la doppia sfida ravvicinata tra 'Olimpico' e 'Velodrome' sarà la presenza sulla panchina dell’OM di Rudi Garcia, allenatore della Roma tra il 2013 e il gennaio 2016. Il tecnico francese tornerà per la prima volta in Italia da tecnico dopo l’esonero e, in un’intervista rilasciata a 'Il Corriere dello Sport’, ha confessato le proprie contraddittorie sensazioni. Da una parte l’amore per i colori giallorossi ancora vivo, dall’altra l’amarezza per come si è conclusa l’avventura: "Per me sarà una partita speciale, perché sono e sarò sempre un romanista. Io alla Lazio? Non c’andrei mai. A Roma c’è solo un club per me. Mi sento ancora con i miei ex calciatori come Totti, De Rossi e Florenzi".

Insomma, i leader dello spogliatoio, incluso il Capitano. Garcia smentisce quindi con forza l’ipotesi che a determinare l’esonero sia stato il cattivo rapporto con Totti, togliendosi anzi qualche sassolino sui veri motivi della separazione…: “Non ho mai avuto problemi con Totti. Piuttosto, alla fine del secondo campionato dissi quello che pensavo sul gap con la Juventus, sull’impossibilità di vincere lo scudetto. A quel punto era finita, la mia strada era segnata. Ero già condannato dall’inizio della stagione. Io sbagliai ad accettare di farmi togliere il preparatore, Paolo Rongoni, che poi ho ripreso qui a Marsiglia. Mi sembra che il problema degli infortuni alla Roma sia rimasto… So che i contatti con Spalletti erano già stati presi da tempo. Non c’è stato molto rispetto, ma ormai è una pagina chiusa. Preferisco la Roma di Di Francesco, perché è un romanista, ha sfiorato una finale di Champions".

La "rivincita" è arrivata in estate, quando il Marsiglia ha strappato Kevin Strootman proprio alla Roma sul finire del mercato. Garcia punge anche qui: "Quando ho visto N'Zonzi arrivare alla Roma, ho chiesto al mio direttore sportivo di fare un sondaggio per Kevin, con poche speranze però, visto che era diventato padre da poco, invece mi ha raggiunto qui a Marsiglia. Evidentemente c'era qualcosa che non andava, non sentiva la fiducia della società".

Garcia, che non ha negato di essere stato vicino al ritorno in Italia, pur senza specificare la squadra (sulle sue tracce ci sono state in tempi diversi Inter e Napoli), ha poi iquidato bruscamente anche la voce secondo cui a Trigoria non sarebbe piaciuta la sua relazione con Francesca Brienza, all’epoca giornalista di 'Roma Tv': “Io e Francesca siamo una coppia felice e abbiamo grandi progetti. Mi viene in mente un detto francese: 'Quando vuoi abbandonare un cane, ti giustifichi raccontando che ha la rabbia'…".

SPORTAL.IT | 16-10-2018 11:45