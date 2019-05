Gasparotto: "Nibali arrabbiato per certe cose"

Enrico Gasparotto, il corridore italiano più "anziano" del Giro d'Italia con i suoi 37 anni, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha lanciato Vincenzo Nibali, con cui si è allenato negli ultimi giorni, verso la vittoria finale della corsa rosa: "È vero, ha staccato me e Diego Ulissi. Ci ha tirato il collo. Gli ho detto: "Vai vai, non ti preoccupare di noi". Vincenzo va forte, è in gran condizione e gli auguro il meglio, di rivincere il Giro".

"È arrabbiato per certe cose che sono state scritte su di lui e da buon siciliano sta reagendo".

SPORTAL.IT | 10-05-2019 20:43