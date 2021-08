Gasperini: "In Champions non sarà semplice"

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato il girone di Champions League in cui è stata inserita la Dea: “Io credo che la Champions sia sempre particolarmente difficile. Anche lo Young Boys vince in Svizzera da qualche anno, non è facile da incontrare. Il Villarreal è una grande squadra, lo United si presenta da solo”.

“Sono arrivati secondi in Premier e in finale di Europa League, hanno delle potenzialità e dei giocatori importanti. Ci presenteremo cercando di fare il massimo, abbiamo la fiducia di presentarci bene. È sempre una competizione straordinaria”.

OMNISPORT | 27-08-2021 21:39