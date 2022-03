Gasperini: "Leverkusen squadra di valore, sarà dura"

09-03-2022 16:55

L’Atalanta si prepara alla sfida di giovedì sera al Gewiss Stadium contro i tedeschi del Bayer Leverkusen per l’andata deli ottavi di finale di Europa League. Dopo aver superato l’Olympiacos nel playoff, la Dea si trova davanti la corazzata tedesca, che il tecnico Gian Piero Gasperini non vuole e non può sottovalutare.

“È un avversario sicuramente tra i peggiori che potevamo incontrare. Una squadra forte, lo dimostra anche il terzo posto in Bundesliga. Li ho visti giocare nell’ultima gara di campionato contro il Bayern Monaco, è una squadra composta da giovani, alcuni di talento, molto veloci. Sarà una partita e una qualificazione molto difficile, l’Atalanta dovrà fare bene per riuscire a superare il turno perché affrontiamo una squadra di valore” ha detto il tecnico ai microfoni di Sky.

Poi ha aggiunto: “Questo è già un turno difficile, lo sappiamo, ma ce la giocheremo al meglio”.

