Gasperini: "L'Inter? Non penso allo scudetto"

09-01-2022 19:44

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato dopo la vittoria contro l’Udinese: “Abbiamo fatto molto bene, approcciando al meglio una partita insidiosa comunque. C’era il rischio di pensare di venire a giocare contro una squadra di ragazzini, invece se si guardano le assenze forse ne avevamo più noi; è una situazione così un po’ per tutte le squadre”.

Ora c’è l’Inter: “Sarà una sfida di alto livello. L’Inter sta facendo molto bene e noi siamo in un buon momento nonostante i due stop a fine 2021. Oggi siamo ripartiti bene, abbiamo la Coppa Italia ora, appuntamento a cui teniamo molto. Dopo penseremo all’Inter, non penso allo Scudetto ma voglio che i miei si misurino con la squadra che in questo momento è la migliore”.

