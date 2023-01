Gasperini minimizza: “Futuro alla Juve? Solo voci”

27-01-2023 14:31

L’Atalanta si prepara ad affrontare la Sampdoria, ma tra una domanda e l’altra sul prossimo impegno, a Gasperini viene chiesto qualcosa anche sul suo futuro, in particolare su un possibile approdo alla Juventus. Il tecnico nerazzurro risponde così: “Sono voci che saltano fuori ovunque, ma siamo tutti concentrati per fare il meglio possibile. Per me sarebbe bellissimo raggiungere il massimo in questa stagione. Il massimo è la Champions? Sì, lo scudetto è un po’ dura”. Il Napoli viaggia al momento su un’altra dimensione, i punti di ritardo per tutti sono davvero tanti.