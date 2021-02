Gasperini: "Non mi aspettavo la loro difesa a 3"

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato dopo la semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Napoli, terminata 0-0: “Non mi aspettavo la difesa a tre del Napoli ma è andata bene, noi abbiamo fatto la nostra prestazione”.

“Abbiamo fatto una buona gara, ma è chiaro che il Napoli è una squadra di valore. Nel primo tempo abbiamo avuto le opportunità migliori, qualcosa anche nella ripresa, anche se nel secondo tempo la partita è stata un po’ più lenta. Sono soddisfatto. Pensiamo una partita per volta. E’ chiaro che siamo sotto pressione in tutte le gare, non è facile andare con la condizione giusta, ma è una cosa che riguarda anche il Napoli. Ora pensiamo al campionato, poi mercoledì prossimo sarà la partita decisiva per accedere alla finale”.

OMNISPORT | 03-02-2021 23:15