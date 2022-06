Gattuso nuovo tecnico del Valencia: chiusura imminente

01-06-2022 15:52

Dimenticare Napoli e iniziare na nuova avventura. Gattuso riparte (manca soltanto l’ufficialità) dalla Liga e più precisamente da Valencia.

L’ex allenatore del Napoli quindi si appresta a diventare il nuovo allenatore del Valencia: contratto di due anni, questo l’accordo iniziale.

Da ieri Gennaro Gattuso si trova a Singapore, per un meeting con il presidente Peter Lim, in cui si costruiranno le basi della squadra della prossima stagione. E a confermare la notizia è anche la radio ufficiale del Valencia, che spiega come la chiusura dell’accordo sia ormai imminente.

Il Valencia ha chiuso al nono posto il campionato e si pone l’obiettivo di tornare ad essere una tra le protagoniste in Liga. Anche Gattuso dopo un anno sabbatico, è pronto a rimettersi in gioco e a tornare in panchina, per centrare gli obiettivi del suo nuovo club.