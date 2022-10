Gattuso, polemica con Xavi e il Barcellona

30-10-2022 14:47

Il tecnico del Valencia Gennaro Gattuso ha replicato duramente all’allenatore del Barcellona Xavi, che lo aveva definito difensivista al termine della partita del Mestalla vinta per 1-0 dai blaugrana con un gol in pieno recupero.

“Quando si affronta una squadra come il Barcellona si deve stare sul pezzo sino al 100′ perché in qualsiasi momento qualcosa può andare storto. Ho molto rispetto per Xavi, mi piace il modo in cui legge e interpreta il calcio, ma nel secondo tempo non ricordo un’azione del Barcellona – sono le parole riportate da As -. Non so se abbiamo visto un’altra partita, credo sia stata giocata normalmente, il Barcellona ha qualità, ma se Xavi dice che erano di gran lunga superiori a noi, non sono d’accordo con lui”.

“Anche perché abbiamo giocato sempre alla ricerca del pallone anche pressando alto e in fase di possesso la squadra provava a verticalizzare. Non scherziamo, il Valencia non si è solo difeso anzi ha giocato una grandissima partita con diversi calciatori costretti in altri ruoli”.