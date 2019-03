Gattuso si schiera sull'abbattimento di San Siro

Alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, Gennaro Gattuso si è schierato sull'abbattimento di San Siro: "E' un grande stadio, sono state giocate partite importanti però bisogna anche capire le esigenze di un club, bisogna competere con altri club che hanno più denaro. Giusto pensare a fare qualcosa di diverso".

Anche il presidente Paolo Scaroni era intervenuto sull'argomento: "Non escludo di andare via da San Siro. Serve fare un percorso come quelli che hanno seguito le big all'estero, dotandoci di una struttura moderna ed efficiente. Solo così avremo ricavi più alti, potremo comprare giocatori, andare in Champions League e magari rivincerla. Inter e Milan sono alleate in questo progetto. Sono sei mesi che lavoriamo, visitando tutti gli stadi del mondo".

"I ricavi del Milan sono fermi al 2003. Nel frattempo Real e Manchester United stanno avvicinando il miliardo di euro e per arrivare lì dobbiamo fare il loro stesso percorso, avere uno stadio moderno, efficiente, sempre pieno e visitato anche quando non c'è la partita" aveva concluso Scaroni.

Durante la conferenza stampa Gattuso ha analizzato i prossimi avversari dei rossoneri: "La Sampdoria ci ha messo in difficoltà sia in campionato che in Coppa Italia, sarà dura portare a casa la vittoria. Voglio vedere il solito Milan, che non prende imbarcate e non va in panico alla prima imbucata. Dopo il derby c'è stata amarezza ma quelli che sono rimasti a Milanello si sono allenati con entusiasmo".

"Abbiamo perso una grande partita con l'Inter e l'abbiamo sbagliata. Sia con l'Inter che con l'Arsenal è stata una mazzata, una sconfitta che brucia. Il nostro obiettivo è il quarto posto e in questo momento è come se fossimo primi, siamo ancora lì a giocarci la Champions".

Proprio durante la gara contro i nerazzurri c'è stata un'accesa discussione tra Kessiè e Biglia e la società rossonera ha multato l'ivoriano: "Era in programma oggi la chiacchierata con il ragazzo. Loro lo sanno che possono palleggiare con il mio cuore ma ci vuole rispetto da tutte le componenti. C'è stata grandissima delusione ma ora mi sono chiarito con entrambi i giocatori, la società è stata impeccabile. Nella carriera da giocatore ho sbagliato pure io e ci ho messo sempre la faccia. Nel calcio quando si indossa la maglia del Milan bisogna avere un certo comportamento".

In chiusura, Gattuso ha parlato del suo futuro: "Non è una priorità, io non penso a me. Tra due mesi vi dirò quello che penso e quello che farò".



SPORTAL.IT | 29-03-2019 16:25