Scudetto Inter, tifosi in festa a San Siro: "Prossima stella? Tra 10 anni"

In migliaia in attesa della partenza dei pullman scoperti con i giocatori

Migliaia di tifosi si sono radunati a San Siro in attesa della partenza del corteo condotto dai due pullman scoperti con i giocatori dell’Inter. L’emozione è visibile ed è accompagnata da fuochi d’artificio, petardi, bandiere e striscioni. Immancabili i cori, anche di sfottò al Milan. I supporter si complimentano con Inzaghi, non rivolgono parole di commento a Pioli, l’allenatore della squadra milanese rivale e auspicano la prossima stella già entro dieci anni (il termine minimo per conquistarla è infatti di dieci scudetti). Quest’anno, l’Inter ha infatti conquistato la seconda stella grazie al ventesimo scudetto vinto.