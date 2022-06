Gauff: "Trevisan avversaria dura, è mancina"

01-06-2022 21:26

Coco Gauff sfiderà in semifinale al Roland Garros la nostra Martina Trevisan, che l’ha battuta nell’unico precedente tra le due. La statunitense teme l’Azzurra: “Mi ricordo molto bene quell’incontro, avevo commesso molti doppi falli. Lei è una giocatrice difficile sulla terra, e poi è mancina”.

La Gauff è in semifinale anche nel toren di doppio: “Lavoro molto duramente anche fuori dal campo e se avessi la sensazione di non riuscire a dare il 100% anche in doppio, non lo disputerei. Do il massimo in entrambe le discipline. Quando comincio un torneo, faccio del mio meglio per vincere entrambe le gare”.