Gelo Inter: escluso Marotta, vertice Conte-Zhang. Allegri pronto

Non filtra ottimismo in casa Inter a poche ore dall’incontro tra il tecnico Antonio Conte e il presidente Steven Zhang, che sarà risolutorio per il futuro dell’allenatore leccese nel club nerazzurro.

Secondo quanto riporta Sky, al faccia a faccia non parteciperanno né l’amministratore delegato Beppe Marotta, né il direttore sportivo Piero Ausilio. Le sensazioni, come detto, non sono buone: il mister salentino non arretra di un millimetro sulle sue richieste di mercato e di riorganizzazione della squadra, già esplicitate durante i numerosi sfoghi avvenuti nel corso della stagione.

Suning vorrebbe arrivare a un compromesso, ma non potrà promettere investimenti cospicui (Conte chiede almeno 3 grandi giocatori) e ribadirà la volontà di rinforzarsi prendendo al volo alcune occasioni o alcuni colpi mirati, tenendo d’occhio il bilancio dopo il colpo Hakimi da 40 milioni di euro.

Conte aveva parlato dopo la finale di Champions di “visioni differenti”: se saranno inconciliabili, l’addio è sicuro e allora si aprirà il capitolo della separazione. L’ex tecnico della Juve ha ancora due anni di contratto, e si dovrà trattare su una possibile buonuscita.

L’Inter è già pronta a ricominciare con un nuovo progetto: Massimiliano Allegri, in attesa, non vede l’ora di farsi avanti e già si moltiplicano le indiscrezioni sul possibile mercato del tecnico toscano. Secondo l’emittente tv, Allegri si sarebbe confidato con alcuni amici: “Con due acquisti questa Inter sarebbe da scudetto“. Si parla di un possibile addio di Brozovic e di una permanenza di Skriniar, con il ritorno a una difesa a 4 e con Eriksen finalmente centrale nella squadra. Allegri vedrebbe di buon’occhio i possibili ritorni di Perisic e Nainggolan dai prestiti.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 25-08-2020 07:51