Genoa, Blessin: "Dobbiamo abituarci a vincere"

18-03-2022 23:49

A Dazn, il tecnico del Genoa Blessin è apparso entusiasta per la vittoria contro il Torino: “Anche l’ultima partita in cui non abbiamo vinto c’era la stessa atmosfera fantastica. Oggi siamo stati spinti dal pubblico dopo aver giocato per un’ora in 10 uomini ed è stato fantastico come i ragazzi hanno interpretato la partita con compattezza. Siamo rimasti compatti e abbiamo fatto un ottimo lavoro anche se non abbiamo creato tante occasioni, ma oggi contava solo la vittoria”.

Blessin spiega come puntare alla salvezza: “Nessuna partita può cambiare la nostra stagione. Dobbiamo solo goderci la vittoria e continuare a lavorare. Non dobbiamo pensare a superare il Venezia o il Cagliari, ma dobbiamo abituarci a vincere le partite, il più possibile”.

OMNISPORT