18-03-2022 22:53

Il Genoa ha battuto 1-0 il Torino, i ragazzi di Blessin dopo sette pareggi consecutivi ottengono tre punti importanti in ottica salvezza. Continua invece il momento negativo dei granata, che non vincono in Serie A da più di due mesi.

Decide il match il gol di Portanova, abile a sfruttare l’uscita sbagliata di Berisha. Nonostante l’espulsione di Ostigard al 24′ per due gialli nel giro di pochi minuti, il Genoa ha retto mantenendo intatto il risultato.

OMNISPORT