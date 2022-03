Torino, Juric: "Manca poco alla salvezza"

17-03-2022 12:46

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Ferraris contro il Genoa di Blessin. 100° confronto in Serie A tra Genoa e Torino. La squadra ligure ha mancato l’appuntamento con il gol in quattro delle ultime sei partite di massimo campionato contro i granata (dal 2019 in avanti), tante volte quante nelle precedenti 20 sfide con i piemontesi nella competizione (tra il 1994 e il 2018).

Queste le parole di Juric, riprese da Eurosport:

“Questa squadra non ha mai dormito. Manca poco alla salvezza, ci vogliono altri punti. Stiamo dimostrando che non siamo mai scesi di atteggiamento, a prescindere dai risultati. Ci è girata molto male, ma dobbiamo crescere e migliorare. Sono grandi motivazioni queste qui. Qualcuno ha recuperato e altri no. Domani sarà una partita difficile, da gennaio hanno cambiato il loro modo di essere e stanno facendo tanti pareggi. Sarà tosta e difficile”.

Juric torna poi sul mancato rigore contro l’Inter:

“Rabbia per il rigore? Abbiamo giocato in modo positivo, abbiamo fatto una grande partita: ci vuole qualche giorno per smaltire il fatto di non aver vinto, è stato devastante. Non sono arrivate scuse da nessuno. Pjaca sta bene. C’è un posto per due, al momento Brekalo sta facendo bene e gli manca solo il gol. Izzo può giocare, in porta ci sarà Berisha”.

OMNISPORT