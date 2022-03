Genoa, Blessin: "Oggi niente lieto fine"

06-03-2022 16:10

Ennesimo pareggio per il Genoa di Alexander Blessin, queste le parole del tecnico tedesco: “Come è possibile creare tanto e non segnare? È una bella domanda, è come una storia senza lieto fine”.

“Abbiamo giocato una delle migliori partite, abbiamo avuto un ottimo feeling con la squadra, nel 90% della partita abbiamo gestito bene tranne per sei minuti. È dura accettare il pareggio, sono molto triste oggi ma da domani penseremo a vincere la prossima partita. La salvezza? Io non mi arrenderò mai e nemmeno i ragazzi. Voglio vincere ogni partita, finché sarà possibile sarò positivo. I ragazzi ci seguono, ci manca la vittoria ma abbiamo ancora abbastanza punti per crederci. Credo nel mio gruppo”.

OMNISPORT