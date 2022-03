Zangrillo carica: "Genoa secondo amore. Col Toro la gara della vita"

17-03-2022 11:04

Siamo ancora nel pieno della settimana europea, ma in Italia si torna già a parlare di Serie A. Domani sera nello specifico è già ora di Genoa-Torino, partita valida per la 31° giornata di Serie A.

A dare la scossa ai rossoblù ci ha pensato il presidente Zangrillo, dalle pagine del Corriere dello Sport. Queste le sue parole, riprese da calciomercato.com:

“Per noi quella col Torino è veramente la partita della vita. Non esagero. Avverto fisicamente la responsabilità, soprattutto da quando ho assunto la presidenza di un club che per me rappresenta qualcosa di speciale. Il Genoa è il secondo amore, dopo la mia famiglia. Sono cresciuto nell’ortodossia rossoblu. È stato il costante punto di contatto tra le mie origini e tutto il resto. Milano, un luogo che ti assorbe, gli studi, la professione, l’ospedale, la ricerca. Me lo sono portato dentro, il Genoa, Sempre. Avevo 14 anni quando lasciai Genova, ad aprile saranno 64 e mi piace pensare che questo incarico chiuda simbolicamente un cerchio esistenzial-sentimentale”.

“Sono convinto che Mariani vorrà dimostrare di essere un arbitro di personalità, in grado di sopportare le pressioni che derivano da una settimana pesantissima per la categoria, l’arbitro è un essere umano”.

