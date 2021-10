Genoa: panchina a rischio per Ballardini

28-10-2021 09:37

Prima Vasquez con il Sassuolo al 90°, poi Criscito su rigore a Spezia a memo di 5 minuti dal termine della partita, hanno permesso a Ballardini di rimanere sulla panchina del Genoa che rimane piuttosto traballante.

Il Grifone è al momento terz’ultimo in classifica con soli 7 punti, uno in più del Cagliari ultimo e uno in meno rispetto al prossimo avversario che si chiama Venezia.

Sul banco degli imputati come al solito ci è finito l’allenatore: Ballardini ha salvato i rossoblù lo scorso campionato, ma al momento la squadra sembra avere qualche black out di troppo.

La squadra di Ballardini ha bisogno di un repentino cambio di rotta, soprattutto nel reparto arretrato dove subisce in media, 1,59 gol a partita, per uscire dalla zona rossa nella quale ad oggi è pericolosamente invischiata. La prossima giornata di campionato porterà con sé un’altra importantissima sfida, quella contro il Venezia diretta concorrente e oltre a sfruttare il turno casalingo, i rossoblù dovranno cercare di seguire le parole del mister.

“Ma noi siamo bravi, generosi e abbiamo voglia di far bene. Abbiamo il bisogno assoluto di essere solidi e aggressivi. Una squadra compatta, come è sempre stata”. Cosa potrebbe succecdere in caso di clamoroso ko? La dirigenza genoana, come riportato dalle colonne de Il Secolo XIX, ha già sondato la disponibilità di qualche possibile sostituto: Gattuso, Pirlo e Donadoni su tutti. Il futuro di Balla potrebbe giocarsi domenica al Ferraris.

