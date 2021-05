Genoa, Strootman traccia il bilancio dei suoi mesi in rossoblù

Continuità, minuti ma anche serenità e calore. È questo ciò che ha ritrovato Kevin Strootman in quel di Genova dopo mesi piuttosto bui trascorsi a Marsiglia senza mettersi particolarmente in mostra.

In Liguria invece, come ha ammesso ai microfoni di Tuttomercatoweb, l’olandese è riuscito nuovamente a incidere, aiutato anche da un ambiente e un gruppo in cui è stato accolto bene fin da subito.

“Per me sono stati sei mesi molto importanti. Dal primo giorno mi sono sentito il benvenuto e ho giocato molto. Siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo di squadra e io mi sono trovato veramente bene. Il gruppo è stato la nostra forza, ha aiutato tanti di noi” ha affermato convinto uno Strootman stupito dall’accoglienza ricevuta.

“Il gruppo mi ha accolto benissimo. Venivo da sei mesi in cui avevo giocato poco e sapevo che il livello della Serie A è alto, perciò non sapevo che impatto potessi avere. Tutti quanti però mi sono stati vicini da subito, è un gruppo speciale. Anche chi gioca meno dà un grande contributo” ha evidenziato il nativo di Ridderkerk, tra i principali protagonisti della salvezza ottenuta dal Genoa quest’anno.

OMNISPORT | 23-05-2021 14:37