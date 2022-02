Genoa, Sturaro: "Chi non lotta se ne vada"

13-02-2022 18:36

Dopo l’1-1 contro la Salernitana, Sturaro è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Oggi era troppo importante portare a casa i tre punti. Mancano ancora tredici partite: dovremo continuare a far guerra fino alla fine. Ci proveremo fino all’ultimo. Siamo riusciti a riportare i tifosi con noi con l’atteggiamento: insieme a loro, lotteremo fino all’ultima giornata. Poi vedremo”.

Sturaro si è sfogato mandando un messaggio ad alcuni compagni: “Blessin da quando è arrivato col suo staff ci ha resuscitato. E’ da luglio che abbiamo perso tempo. Qualcosa non è partito. Che abbiamo delle difficoltà è fuori discussione, ma dobbiamo essere positivi finché si può e lottare. Chi non è disposto a far questo deve abbandonare la squadra, non c’è altra soluzione”.

