Genoa-Udinese 1-1: Pandev illude, De Paul pareggia i conti su rigore. Le pagelle

Soltanto un punto a testa per Udinese e Genoa, che ormai viaggiano a metà classifica, con il Grifone un po’ in ritardo ma comunque non ancora immischiato nella zona bassissima della classifica. Pareggio frutto di un primo tempo scoppiettante, con le reti di Pandev e De Paul. Nulla o quasi nella ripresa.

Primo tempo dal doppio volto, con il Genoa che parte fortissimo e schiaccia l’Udinese in avvio, mentre i friulani vengono fuori con il passare del tempo, chiudendo in crescendo. Apre infatti la partita il goal dell’infinito Goran Pandev (38 anni a luglio), bravo a gestire il pallone in un fazzoletto e ad ingannare Musso con una conclusione sul primo palo.

La squadra di Gotti non si disunisce e comincia a macinare il suo gioco: prima arriva una rete annullata a Pereyra per fuorigioco di Llorente, poi alla mezz’ora arriva il pareggio con il solito De Paul, realizzando un rigore causato da Criscito con un maldestro intervento in area. Si va all’intervallo in perfetto equilibrio.

Nella ripresa i ritmi si abbassano notevolmente, con le due squadre stanche, o forse più spaventate di perdere che coraggiose di andare a caccia della vittoria. Pereyra uno dei giocatori più vivaci in campo, ma i suoi compagni in area non riescono a sfruttare le sue invenzioni. Per il Genoa solo due fiammate nei minuti di recupero: uno slalom di Zajc ed una traversa clamorosa per Behrami proprio allo scadere.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

Genoa-Udinese 1-1

Marcatori: 8′ Pandev, 30′ De Paul

GENOA (3-5-2): Perin 6; Biraschi 6, Radovanovic 6, Criscito 5; Zappacosta 6, Zajc 6, Badelj 5.5, Strootman 6 (82′ Behrami 6), Czyborra 5.5; Shomurodov 5.5 (88′ Pjaca SV), Pandev 7 (70′ Scamacca 6).

UDINESE (3-5-1-1): Musso 6; Becao 6, De Maio 6, Nuytinck 6; Molina 6, De Paul 6.5, Walace 6, Arslan 6 (64′ Makengo 6), Stryger Larsen 5.5; Pereyra 7, Llorente 6 (81′ Nestorovski SV).

Ammoniti: Pandev, Criscito, Badelj, Nestorovski

Espulsi: –

OMNISPORT | 13-03-2021 22:50