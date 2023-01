Genoa, ufficiale l'attaccante ex Crotone Dragus

26-01-2023 14:48

“Denis Drăguş è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante rumeno classe ’99 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dallo Standard Liegi. In carriera ha vestito le maglie di Viitorul Costanza e Crotone. Vanta 5 presenze e 2 gol in nazionale maggiore”.

Con questo comunicato, il Grifone ha dato il benvenuto in rossoblù all’ex attaccante del Crotone in Serie A. Nell’ultima stagione e mezza nella massima divisione belga, la Jupiler League, Dragus è andato a segno 6 volte in 28 apparizioni e 4 nell’annata in corso, in cui ha collezionato un totale di 19 presenze nella formazione allenata da Ronny Delia.

