Georgina Rodriguez, la vita al massimo della compagna di CR7

Si gode, senza riserve, la sua vacanza invidiabile in un resort di lusso in Croaziapostando video in cui legge pigramente un libro, adagiata su una sdraio attorniata da un panorama incantevole, con kit sbiancante a portata di mano (e di omaggio commerciale). Così è, per GeorginaRodriguez, compagna e socia di CristianoRonaldo, nella molteplice veste di modella della bellezza scultorea e mamma dai tratti umani che non dimentica mai gli impegni professionali, anche a Pasqua.

Nella loro allargatissima famiglia, i ruoli sono ben definiti ma non rigidi e la modella di origine argentina non disdegna, nonostante la maternità, di curare i propri impegni professionali. Anzi, la sua indubbia operosità la pose tra le wags imprenditrici, una sorta di nuova forma degli anni ’10 attenta agli interessi economici familiari e con una prospettiva del dopo il calcio, che la vede impegnata in campi molteplici.

La sua vita dorata, in quel di Torino, non la esime dalla quotidiana attività legata al business che Cristiano muove e smuove, grazie al variegato portafogli di investimenti fatti in vista del futuro post calcistico. Come noto, Georgina è la miglior testimonial del loro stile di vita sano e improntato alla salute e non solo.

Rispetto alle altre wags, non solo bianconere, della giovanissima modella (25 anni appena) si percepisce la capacità di tradurre la propria immagine in un capitale e di non disdegnare affatto il lavoro, dalla gestione delle palestre alla pasticceria che Ronaldo ha pensato bene di regalarle a Torino. Un tassello dell’impero di CR7 e Georgina a cui si aggiungono il centro tricologico di Madrid e il prossimo albergo di lusso (il terzo della sua catena) che verrà inaugurato a Marrakesh.

VIRGILIO SPORT | 24-04-2019 12:34