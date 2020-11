Gerbo, laurea grazie a De Zerbi e Stroppa

Una lunga carriera fatta di tante tappe suddivise soprattutto tra Serie B e Serie C che, visti i 31 anni ancora da compiere a breve, avrà ancora molto da raccontare, ma anche una laurea appena ottenuta con il massimo dei voti che rappresenterà probabilmente una delle sue soddisfazioni più grandi.

Alberto Gerbo, che nel corso del primo scorcio di stagione ha totalizzato quattro presenze in Serie B con l’Ascoli, si è laureato con 110 e lode in Scienze Motorie presso l’ Università San Raffaele .

Come riportato da ‘CrotoneNews’ la tesi, dal titolo “Il concetto oltre il modulo. La rivoluzione filosofica nel calcio”, è stata incentrata su due allenatori che hanno segnato la carriera del centrocampista prodotto del vivaio dell’Inter.

I modelli di calcio analizzati nella tesi sono stati il Foggia di Roberto De Zerbi, allenatore di Gerbo per due stagioni in Puglia, ed il Crotone di Giovanni Stroppa: nella scorsa stagione, infatti, Gerbo era nella rosa dei calabresi promossi in Serie A.

Alberto Gerbo, che in carriera ha vestito anche le maglie di Giaveno, Ancona, Triestina, Gubbio e Latina, ha sfruttato il periodo del lockdown imposto dall’emergenza Coronavirus per completare il percorso di studi e la tesi.



OMNISPORT | 03-11-2020 12:34