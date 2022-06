Germania e Inghilterra fanno felice l'Italia. Incidenti nel pre-partita

07-06-2022 23:57

Poco spettacolo e cartello dei lavori in corsa ben in vista tra Germania e Inghilterra che a Monaco di Baviera confermano il tema dominante di questo inizio di Nations League, in particolare per le nazionali più forti, i cui ct si sono dedicati agli esperimenti anche per sfidare l’inevitabile stanchezza di fine stagione.

L’1-1 finale fa felice l’Italia, sola in testa al gruppo 3 di Lega A con quattro punti, e conferma che per Flick e Southgate c’è molto lavoro da fare.

Meglio i padroni di casa, più intraprendenti anche nel primo tempo chiuso senza gol, con la rete annullata a Hofmann per fuorigioco. Il centrocampista del Borussia Moenchendladbach la sblocca comunque in avvio di ripresa su assist di Kimmich, ma l’Inghilterra reagisce anche grazie all’ingresso in campo di Grealish. Il pareggio arriva però solo all’85’ e su rigore, concesso dopo dopo on-field rewiew per un contatto tra Kane e Schlotterbeck e trasformato dal centravanti del Tottenham.

Da segnalare gli incidenti che hanno caratterizzato il pre-partita: otto ultras inglesi sono stati arrestati dalla polizia locale, tre dei quali per aver fatto il saluto nazista, uno per il lancio di un razzo nella propria stanza d’albergo, quattro per rissa, resistenza e offesa a pubblico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico.