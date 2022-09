Germania, Kimmich non contento dell'avvio col Bayern

20-09-2022 19:06

Joshua Kimmich ammette di sentirsi “molto arrabbiato” per l’inizio della nuova stagione del Bayern Monaco, ma spera di poter voltare pagina questa settimana con la Germania.

I campioni della Bundesliga di Julian Nagelsmann hanno iniziato la nuova stagione con tre vittorie consecutive, ma da allora sono rimasti senza vittorie nelle ultime quattro uscite.

Con soli tre punti su una possibile dozzina e la sconfitta con l’Augsburg poco prima della pausa internazionale, i giganti bavaresi si trovano al quinto posto, ponendo seri dubbi sul futuro di Nagelsmann.

Parlando in vista delle prossime partite della Germania contro l’Ungheria e l’Inghilterra nella UEFA Nations League, Kimmich ha dichiarato che lui e i suoi compagni di squadra si sono sentiti frustrati per l’incapacità di superare la linea.

“Ci si arrabbia molto”, ha dichiarato. “Soprattutto perché non credo che le sconfitte e i pareggi siano necessari. Abbiamo avuto alcune occasioni. Ma non ha senso avere qualche occasione se poi si perde di nuovo. Si guarda alla prossima partita, alla possibilità di fare meglio, anche se non con il club”.