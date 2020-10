Gestaccio dopo il derby, graziato Calabria

Niente squalifica per Davide Calabria. Al triplice fischio del derby vinto dal Milan nella quarta giornata di campionato il terzino rossonero aveva mostrato il dito medio a qualcuno di non identificato.

Il Giudice Sportivo, tuttavia, non ha punito il giocatore, né con una squalifica né con un’ammenda.

Il gesto di Calabria evidentemente non è stato notato dai componenti della Procura Federale presenti allo stadio e dall’arbitro che non lo ha inserito nel referto.

Non trattandosi di un gesto di condotta violenta, inoltre, non può essere applicata la prova tv: Calabria, dunque, sarà regolarmente a disposizione di Pioli per il prossimo impegno di campionato contro la Roma in programma lunedì 26 ottobre.



OMNISPORT | 20-10-2020 17:43