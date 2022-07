Gevi Napoli, preso Jacorey Williams

05-07-2022 13:39

Prende sempre più forma il roster di Napoli per la prossima stagione, annata in cui i campani potranno contare anche sulle prestazioni e sui centimetri di Jacorey Williams.

Prodotto di Arkansas e Middle Tennesse, il centro USA classe 1994 è l’ultimo arrivato in casa Gevi, squadra con cui nel 2022/2023 vivrà la sua seconda esperienza nel campionato italiano dopo quella di due anni fa a Trento.

“Abbiamo voluto inserire un giocatore come lui per integrare il nostro pacchetto lunghi, per avere una dimensione di verticalità. È un atleta rapido, veloce, che corre bene il campo, che si integra ottimamente con i giocatori che abbiamo” ha detto coach Buscaglia dell’ex Bourg en Bresse.

“Williams ha qualità, voglia di riscatto. Fa molto piacere che si unisca al desiderio di competere per darci una mano nella sfida che ci attende quest’anno, in un campionato che sarà duro e difficile” ha chiosato il tecnico della formazione partenopea, desideroso come tutti di vedere all’opera Williams la prossima stagione.