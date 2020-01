GF Vip: scuse ambigue di Veneziano, Elisa De Panicis lo stronca

Quanto espresso da Salvo Veneziano durante il Grande Fratello Vip, nei riguardi di Elisa De Panicis, è e rimane ingiustificabile. Nel confronto estenuante all’interno del famigerato ascensore di Live – Non è la d’Urso, il chiarimento tra i due ex protagonisti del GF Vip si è tramutato presto in uno scontro. A tratti sterile, a tratti inconcludente.

Elisa De Panicis: la rivelazione sulla violenza subita

“Mi hai deluso e ti spiego perché: a 17 anni ho subito violenze psicologiche e fisiche da un ragazzo. Non riuscivo a uscirne, avevo persone che mi hanno aiutato a capire che era una trappola. Gli altri ragazzi mi hanno detto che non è la prima volta che fai discorsi un po’ vivaci. Durante la serata ho visto i tuoi occhi così tanto che mi sono andata a cambiare”, ha rivelato Elisa esclusa dal televoto.

Dopo le scuse pronunciate dal pizzaiolo, l’escalation è stata continua e inevitabile. Salvo Veneziano ha esordito così: “Ho detto quelle parole e me ne prendo la responsabilità. Non hanno scusanti. Quando ho rivisto il video mi sono reso conto di aver sbagliato. Ho chiesto scusa, ma soprattutto ho fatto molto male alla mia famiglia”.

Salvo Veneziano: dalle scuse alle accuse

Dalla richiesta di perdono, prestissimo, Veneziano è passato alle allusioni e ai consigli gratuiti nonostante stesse andando in scena un vero e proprio processo mediatico a suo carico. L’apice è stato toccato quando la De Panicis, ex concorrente dell’Isola spagnola e celebre ex compagna di Cristiano Ronaldo, ha sottolineato come simili espressioni possano disturbare, suo padre e i suoi parenti. E come offrano un pessimo esempio.

La replica di Salvo allo sfogo di Elisa è stata la seguente: “Non voglio giustificarmi. Mi dispiace, ti chiedo scusa. Ma se davvero pensavi a tuo padre avresti avuto un comportamento, non dico abbigliamento, diverso all’interno della Casa. Ho sbagliato a fare il giullare, e ti chiedo scusa”.

Scuse che l’influencer ha ascoltato. Salvo ha tentato una sorta di difesa d’ufficio, per quanto è stato detto: “Eravamo stressantissimi, annoiatissimi e, anche se non è una giustificazione, avevo bevuto due bicchieri di vino, volevo far ridere tutti, mi hanno anche battuto cinque. Sto con mia moglie da 25 anni e ho avuto occhi sempre e solo per lei”.

“Eh è quello che mi hai detto, ma il tradimento è solo fisico o anche psicologico? Sono stata obbligata a cambiarmi perché sentivo i tuoi occhi addosso. Io ho mio padre di 70 anni a casa che deve ascoltare queste cose e poi i miei cugini, come glielo dico? Noi abbiamo una responsabilità in tv e dobbiamo parlare in maniera doverosa”.

La replica di Veneziano è risultata molto insidiosa: “Beh però se avevi questi pensieri, su tuo padre e sui nipotini, dovevi comportarti in maniera diversa dentro la casa! Se ti fossi preoccupata di tuo padre avresti avuto un atteggiamento diverso nella Casa. Avevi il body trasparente e sotto niente!”. Ma che cosa pensa davvero Salvo Veneziano? Quanto è consapevole di quanto accaduto?

L’ex gieffino escluso: la critica di Cristina Plevani

Sul tema, una volta rientrati in studio, è intervenuta la vincitrice dell’edizione numero 1 del Grande Fratello, Cristina Plevani: “Salvo, io so che vent’anni fa parlavi così e non lo facevi con cattiveria, ma è grave che dopo vent’anni non hai avuto un’evoluzione e adesso cerchi la santificazione, mi dissocio dal vostro modo di fare. Oggi sei un 45enne e sei nonno, vuoi fare televisione e non sei capace di parlare. Dopo 20 anni devi essere maturato, ci deve essere stata un’evoluzione!”.

A chiudere il cerchio, la conduttrice Barbara d’Urso che dopo il porcesso prova a voltare pagina. “Quello che ha detto Salvo è stato orrendo, le parole vanno pesate, ma dal momento che ha chiesto scusa a tutti, a Elisa e alla famiglia, basta. Ha detto ai ragazzi ‘non fate la cretinata che ho fatto io’ e basta così. Per me la vicenda è chiusa”.

