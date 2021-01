GF Vip, Zenga contro Zenga: l'intervento di Nicolò. "La verità"

L’irruenza della vicenda umana che ha segnato Andrea Zenga ha preso il sopravvento, in questa seconda parte dell’edizione del Grande Fratello Vip. Andrea non parla con suo padre Walter, celebre ex portiere dell’Inter e della Nazionale e oggi allenatore, da più di dieci anni e l’ultimo incontro al matrimonio del fratello maggiore Jacopo si è ridotto a poche parole, formali, quasi d’occasione. Quanto esternato e condiviso da Andrea e, a Domenica Live, da suo fratello Nicolò è stato tale da ribaltare anche la narrazione del reality imponendo una centralità a questo rapporto nello sviluppo.

La prepotenza delle reazioni a questa distanza tra Walter Zenga e i figli avuti dalla seconda moglie, Roberta Termali, ha provocato una moltitudine di interrogativi. E l’intervento del fratello maggiore Nicolò a Domenica Live, ospite di Barbara d’Urso:

“La mia verità è molto simile a quella di Andrea. Non posso dire che lui, nei momenti chiave della nostra vita c’è stato. Direi una bugia. Ci sono state altre persone. C’è stata mamma, c’è stato il suo secondo marito. Lui non c’è mai stato e non parlo di presenza fisica. Io comunque mi rendo conto che noi ci siamo trasferiti, lui è andato in America, ha viaggiato e il lavoro lo ha portato via. A mio avviso, però, ci sono altri modi per fare il padre a distanza, far sentire che ci sei in quei momenti formativi per la vita di un figlio”.

“Andrea ha deciso, a un certo punto, di non avere bisogni di questa figura. Aveva me, aveva mamma. Io invece ho avvertito un estremo bisogno. Io l’ho cercato spesso, diverse molte negli anni. A volte mi ha risposto, a volte no. Ed è stato, come ha detto Andrea al GF, la cosa non è stata tanto voluta, sentita”, ha confermato il fratello maggiore.