Walter Zenga, divorzio sofferto da Raluca: "Non la riconosco più"

Le indiscrezioni che si sono susseguite, in questi ultimi giorni, hanno imposto a Walter Zenga una scelta difficile e forse, opposta, rispetto a quanto avrebbe desiderato. Con un lungo post su Instagram, poi rimosso, l’ex portiere dell’Inter e allenatore ha palesato la sofferenza, il malessere che sta provando: “Quello che è apparso negli ultimi giorni sui media, sul divorzio della famiglia Zenga, è vero. Non volevo che io e mia moglie arrivassimo a questo punto, ma la vita è piena di sorprese. Confermerò ora, qui, in modo da non lasciare spazio a ulteriori interpretazioni”.

Una separazione che segna profondamente Zenga, il quale aveva conosciuto l’ex moglie durante i suoi trascorsi professionali in Romania e a cui si era legato, costruendo una famiglia. Con Raluca Rebedea, la terza moglie, l’ex tecnico del Cagliari ha due figli.

La crisi raccontata da Walter Zenga

“Io e mia moglie Raluca non siamo una coppia da qualche tempo, purtroppo i rapporti tra noi si sono raffreddati – ha proseguito l’ex portiere dell’Inter – sia per la distanza tra di noi, creata a causa del mio lavoro di allenatore, ma anche perché non riconosco più la donna che mi stava accanto per 14 anni di matrimonio! Mia moglie è radicalmente cambiata, ha deciso di prendere un’altra strada su cui andrà da sola d’ora in poi. La libertà che le ho sempre dato si è in qualche modo rivoltata contro di noi…”, ha riferito l’ex portiere.

“Per rispetto per ciò che abbiamo vissuto insieme e per i nostri figli non posso darvi molti dettagli, soprattutto perché ho già chiesto il divorzio presso la Corte d’Appello di Dubai. Spero e vi chiedo di rispettare la mia privacy e lasciare che la vita prenda il suo corso naturale”, ha scritto Zenga in questo post che è stato cancellato come le immagini che lo ritraggono con la moglie. Di loro, su Instagram, rimangono gli scatti con i loro bimbi mentre il profilo di lei è irraggiungibile.

VIRGILIO SPORT | 07-10-2020 11:20