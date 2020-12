GF Vip, Andrea Zenga si confida sul padre Walter:"Non lo giudico"

I segnali di una insofferenza palese da parte di Andrea Zenga, educato all’esperienza televisiva da Temptation Island e dalle ospitate pomeridiane da Barbara d’Urso, erano già stati manifestati. Non ne aveva nascosto o dissimulato le ragioni, anzi. Andrea aveva ammesso il suo disagio nel sentirsi spogliato da ogni filtro, ogni mediazione se non quella degli autori (inevitabile e ovvia, visto che si tratta di un format) e vissuto una crisi immediata coincidente con l’ingresso nella casa di Cinecittà. E parlato del suo rapporto, complicato, con il padre, l’ex portiere e allenatore Walter Zenga.

Il disagio di Andrea Zenga nella casa del GF Vip

Le sue ambiziosi professionali, lontane dal mondo televisivo, ne fanno un esempio anomalo nel quadro delle figure da vipponi presenti in questa edizione così dilatata dai nuovi tempi e dalle esigenze scaturite da palinsesto e forse anche dai cambiamenti dettati dalla pandemia.

Fatto sta che Zenga sta progressivamente affrontando temi delicati anche nei dialoghi e nei confronti con i suoi coinquilini, in particolare Tommaso Zorzi, che ha condiviso con Andrea le sue personali sofferenze scaturite dalla separazione dei suoi genitori e gli interrogativi sul rapporto instaurato con suo padre. Tema intimo, su cui non si è mai espresso con disinvoltura.

In una conversazione con Tommaso, intercettata dalle telecamere, Andrea ha descritto così il tentativo del fratello di riallacciare una relazione con il padre: “Magari mio fratello lo va a trovare. E’ sempre lui che lo cerca, che fa uno sforzo. Si scorda di fare gli auguri…il mio compleanno è Natale, ma neanche io lo cerco”. “Per come ragiono io, è il padre che deve fare il primo passo, però non me la sento di giudicarlo perché non voglio colpevolizzarlo di niente”, ha aggiunto Andrea.

Andrea Zenga e suo padre Walter, un rapporto difficile

Quando Tommaso ha ripercorso gli incontri con il padre, Andrea ha annuito: “Ti capisco molto, perché è quello che è accaduto a mio fratello. E non è mai soddisfatto”. “Ti capisco, perché secondo me come si rapporta con noi sono simili”. Sul perché, Zenga è stato molto aderente alla realtà senza lanciare accuse: “Non lo dico con vittimismo, ma io non so cosa vuol dire avere un padre. Non l’ho neanche vissuto un padre. E’ una frase brutta, ma prendila per quello che è”. “Ho avuto un’infanzia felicissima, non ho mai sofferto perché ho avuto una madre straordinaria (Roberta Termali) e un fratello maggiore che mi ha fatto un po’ da paravento”.

Andrea ha ribadito, infatti, di aver avuto una vita felice nonostante la separazione dei suoi genitori: “Mia mamma si è poi risposata e ha avuto altri due figli più piccoli con un altro marito, da cui poi si è separata. Prima di trasferirmi a Milano, vivevamo insieme io, lei, suo marito e i due fratelli piccoli. Mio fratello maggiore viveva da solo, sempre ad Osimo e abbiamo continuato a vederci. Quando si sono separati, anche loro (i fratelli più piccoli) hanno vissuto la separazione e io avevo all’epoca 21 anni”.

Le visite ad Osimo di papà Zenga

“Io ne parlo, perché racconto della mia vita senza problemi. Se ne parlo e ho piacere ad ascoltarti, è perché è qualcosa che ho a cuore”. “Mi ha sempre data fastidio parlarne, perché sembra che vado ad inseguire una cosa…capito? A mio padre non direi niente, che cosa devo dire?”.

Un ultimo pensiero, stuzzicato dalla domanda di Zorzi, lo ha rivolto al futuro e all’eventualità di costruire una famiglia: “Sinceramente no, perché non sono padre e non posso capire che cosa puoi provare per un figlio. Quando avrò un figlio, gli potrò dire così o cosà. Mia mamma e mio fratello meglio non si potevano comportare, mi hanno sempre lasciato il mio spazio, non mi hanno detto nulla”. “Lui ci veniva a trovare ad Osimo, ma erano quelle visite lì e ogni volta che lo sentivi, sembrava che insomma era un peso…”

