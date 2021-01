GF Vip, Andrea Zenga si sfoga sul padre Walter: "Non ho niente"

Quelle parole spese, anche sull’onda dell’emotività, da Andrea Zenga in merito al rapporto con suo padre Walter nella diretta della scorsa puntata del Grande Fratello Vip ha scardinato alcune remore. La cautela iniziale nutrita nei primi giorni è venuta a mancare, complice anche la progressiva confidenza con le telecamere e l’abbattimento delle inibizioni iniziali. La replica, via Instagram, di Walter Zenga si è rivelata allusiva, ma non esplicita. Sottintende delle questioni sospese, irrisolte. E così sono dalle stesse frasi spese dal figlio in queste ore.

Lo sfogo di Andrea Zenga con Zelletta e Pretelli

“Io di lui non ho niente, niente”, ha detto Andrea parlando con Zelletta. “Vorrei raccontarvi dei dettagli, che non posso raccontare, piccole cose, dei dettagli che non posso raccontare”.

Proprio le persone con cui ha più legato Andrea, ovvero Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli hanno cercato di consentire a Zenga jr di aprirsi: “Ho capito che dici che ci sono cose peggiori e problemi più gravi, ma la famiglia ha il suo valore e non sminuiamola”, gli ha detto Zelletta. Ma Andrea Zenga ha subito replicato: “Io di lui non ho niente e i genitori sono le persone che ti crescono”.

La rivelazione sul passato e la decisione di tacere di Andrea Zenga

“Nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato”, ha ribadito Andrea. Zelletta ha sostenuto: “Ho capito che dici che ci sono cose peggiori e problemi più gravi, ma la famiglia ha il suo valore e non sminuiamola”. Ma Andrea ha controbattuto: “Io di lui non ho niente e i genitori sono le persone che ti crescono”.

Secondo Andrea Zenga anche se suo padre dovesse rivedere la sua posizione e cercare di ristabilire una relazione con lui e suo fratello maggiore, ci saranno delle condizioni, dei presupposti. “Per tornare da me, prima deve passare da mio fratello – ha detto – perché io so che cosa ha passato”. Una esigenza e una sofferenza condivisa e addirittura più sentita, come egli stesso ha spiegato in un lungo confronto a Tommaso Zorzi, con cui si è confidato e a cui ha spiegato il groviglio di sentimenti che lo legano a suo padre, oggi separato dalla moglie Raluca e padre di altri due bambini.

Una replica che esprime solo una parte del suo vissuto e che attende, forse quando le opportunità e le condizioni umane lo consentiranno, di un confronto più sereno.

VIRGILIO SPORT | 08-01-2021 16:38