Ghiotto: "Non sono abituato al podio..."

11-02-2022 12:29

Davide Ghiotto ai microfoni della Rai ha esultato per la medaglia di bronzo conquistata a Pechino nella gara dei 10mila metri di speed skating. “Al di là della medaglia, sono veramente contento perché erano un po’ di anni che non riuscivo a migliorare me stesso; il record italiano era mio, avevo paura di non riuscire a superarlo e invece ce l’ho fatta nella gara più importante”.

“Non frequento spesso il podio – ha spiegato -, sono un po’ inesperto; mi avevano dato anche delle indicazioni ma ero emozionatissimo, Van der Poel mi diceva quando potevo salire, quando togliere la mascherina, è giusto che ci sia un po’ di inesperienza ma sono davvero molto contento. Spero di realizzare nelle prossime ore che ho una medaglia olimpica al collo, stento ancora a crederci”.

I ringraziamenti al team: “Vorrei salutare e ringraziare tutti, la mia famiglia, i miei genitori che mi hanno sempre sostenuto, vorrei ringraziare il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle che da anni mi sostiene e crede in me. Questa medaglia non è solo per me stesso, ma per tutte quelle persone che hanno creduto e avuto fiducia in me, a cominciare dai miei compagni di squadra: è stato bellissimo vederli emozionati per me, non me l’aspettavo. Viviamo tanti giorni, tante ore insieme, è come se fossimo una grande famiglia anche se a volte ci scontriamo, chiaramente a livello agonistico, in gara; ho condiviso con loro tante gioie e dolori, spero di poterne condividere altre per tanti anni“.

