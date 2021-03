Ghoulam: confermata rottura legamento crociato del ginocchio sinistro

Sono stati purtroppo confermati i timori di ieri sera in merito all’infortunio capitato a Fazi Ghoulam.

Il terzino algerino è infatti uscito a metà del primo tempo della gara contro il Bologna, sostituito da Elseid Hysaj e secondo quanto riportato dalla società azzurra nel post-partita dello stadio Maradona il numero 31 aveva riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Nessuno poteva immaginare o sospettava un nuovo infortunio di questa entità.

Purtroppo però, gli esami svolti questa mattina a Villa Stuart a Roma, invece, hanno dato tutt’altro responso: si tratta di rottura del legamento crociato sinistro.

Nonostante si tratti dell’altro ginocchio, non di quello al quale si era infortunato in precedenza, e che tenne l’algerino lontano dal campo per ben 31 partite, non c’è proprio pace per l’esterno partenopeo che potrebbe anche essere operato subito nella giornata di oggi.

Per l’algerino stagione finita nuovamente con ampio anticipo e visto la conferma dell’infortunio, tempi di recupero molto lunghi.

OMNISPORT | 08-03-2021 12:27