Giallo a Liverpool, gomitata del guardalinee a un giocatore: è caos

Il controverso episodio è avvenuto dopo all'intervallo della partita di Premier League dei Reds contro l'Arsenal, finita 2-2 ad Anfield.

10-04-2023 13:35

Sta facendo discutere in Inghilterra un episodio controverso avvenuto all’intervallo della partita tra Liverpool e Arsenal, quando un guardalinee ha clamorosamente rifilato una gomitata ad un difensore dei Reds che stava protestando.

I filmati stanno facendo il giro della rete e la Football Association ha deciso di aprire un’indagine per definire i contorni di un fatto più unico che raro.



Liverpool-Arsenal, gomitata del guardalinee a Robertson

Il fattaccio è avvenuto nell’intervallo della gara tra Reds e Gunners, terminata poi 2-2: il difensore dei padroni di casa Andrew Robertson si è avvicinato ad un guardalinee protestando vivacemente per una decisione presa in gara, e durante il battibecco l’assistente dell’arbitro, Constantine Hatzidakis, ha alzato il gomito destro, colpendo lievemente Robertson al mento.

Sky Sport Uk, l’emittente che ha trasmesso il match, ha diffuso due riprese laterali e frontali che testimoniano l’episodio: nei video diventati virali Robertson quasi si appoggia all’arbitro che in risposta reagisce alzando il gomito.

Gomitata del guardalinee a Liverpool: carriera a rischio

I calciatori del Liverpool hanno vivacemente protestato per l’episodio con l’arbitro Paul Tierney, che per tutta risposta ha deciso di ammonire Robertson. L’incidente più unico che raro sarà ora esaminato dal comitato Professional Game Match Officials Limited: “Siamo a conoscenza dell’episodio. Esamineremo la questione per intero”.

In tanti chiedono sanzioni esemplari, e secondo la BBC la stessa carriera del guardalinee sarebbe a rischio.

Gomitata del guardalinee, Klopp: “Le immagini parlano da sole”

Robertson subito dopo il giallo si è infuriato: “Il guardalinee mi ha appena dato una gomitata in gola!”, ha urlato prima del rientro negli spogliatoi.

“Non l’avevo visto, ho visto le immagini che parlano da sole. Non posso dire di più”, ha dichiarato l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp dopo la partita.

Il match si è concluso con un 2-2 spettacolare: il doppio vantaggio di Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus è stato annullato dai gol dei padroni di casa, a segno con Salah e Firmino. Dopo questo pareggio l’Arsenal ha sei punti di margine sul Manchester City, che ha però una partita da recuperare.