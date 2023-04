La squadra di Guardiola prova a riavvicinarsi all'Arsenal

08-04-2023 20:44

La lotta per la Premier League è ancora apertissima: il Manchester City ha travolto per 4-1 il Southampton nella trentesima giornata di campionato, portandosi a -5 dall’Arsenal capolista in campo domenica a Liverpool.

La squadra di Guardiola ha liquidato i Saints in scioltezza con la doppietta di Haaland (il secondo in rovesciata, è a 30 reti in campionato) e i gol di Grealish e Alvarez. Per i padroni di casa inutile la rete di Mara.