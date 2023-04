Il Liverpool rimonta e ferma l'Arsenal, City potenzialmente a 3 punti

I padroni di casa, sotto 2-0, recuperano i Gunners sbagliando anche un rigore con Salah.

09-04-2023 19:28

Il Liverpool ferma l’Arsenal, che dopo sette vittorie di fila pareggia 2-2 ad Anfield. Il City adesso è distante 6 punti, ma Haaland e compagni hanno un match in meno dei Gunners.

Spettacolo nel primo tempo, con l’Arsenal che passa in vantaggio con un tiro angolato di Martinelli. Pochi minuti dopo l’autore del gol serve un assist perfetto per Gabriel Jesus, che di testa non sbaglia lo 0-2. I padroni di casa però accorciano col solito Salah al 42′.

Lo stesso Salah però nella ripresa sbaglia il rigore del pareggio. Il 2-2 arriva così con Firmino, che dopo un cross perfetto di Alexander-Arnold non può sbagliare. Nel recupero miracolo di Ramsdale prima su Salah e poi su Konaté. Il match finisce così in pareggio tra Liverpool e Arsenal.