Giallo Gattuso: l'annuncio del Napoli sulla minaccia di dimissioni

Momenti di tensione in casa Napoli dopo la sconfitta nel posticipo contro il Milan. Secondo le indiscrezioni circolate nella giornata di lunedì, il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso si sarebbe scontrato con i giocatori dopo alcune frasi rilasciate dopo la partita.

Ringhio nello spogliatoio e poi davanti alle televisioni aveva rimproverato la squadra per il suo atteggiamento in campo: “Non mi piacciono certi atteggiamenti da professorini, spesso si pensa all’io e non al noi. Voglio che si giochi con qualità ma non posso accettare di non vedere il coltello tra i denti nei momenti di difficoltà”.

Dichiarazioni e parole che avrebbero portato a un confronto acceso all’interno del gruppo, con Gattuso che avrebbe addirittura minacciato le dimissioni, riporta il Corriere dello Sport.

Nella mattinata di martedì è arrivato un comunicato ufficiale del Napoli a smentire con forza l’accaduto: “Nella giornata di ieri, su alcuni siti e oggi su alcuni quotidiani, è improvvisamente comparso il racconto, completamente inventato, di una presunta lite dai toni accesi tra i calciatori del Napoli e Rino Gattuso. Si tratta di una notizia destituita di ogni fondamento“.

Non è comunque escluso che Gattuso possa decidere di portare il gruppo in ritiro in vista della partita di giovedì contro il Rijeka in Europa League, per ritrovare quella compattezza che è venuta a mancare negli ultimi giorni.

OMNISPORT | 24-11-2020 10:05