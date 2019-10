Giallo Ibrahimovic: svelato un indizio sul suo futuro

L’ultima uscita social di Zlatan Ibrahimovic fa discutere mezza Europa. L’attaccante svedese, che a breve si svincolerà dai Los Angeles Galaxy, sta cercando un nuovo club. Dopo le indiscrezioni sull’Italia (è stato accostato a Inter, Milan, Napoli e Bologna) è spuntato un nuovo indizio sul suo futuro, che sembra indicare la Spagna come prossima meta della punta di Malmoe.

“Ciao Spagna, indovina? Sto tornando“, sono le sue parole in un breve ed enigmatico video pubblicato sul suo profilo Instagram. Ibrahimovic giocò nella Liga, nelle fila del Barcellona, nella stagione 2009/2010. Lavoro o turismo? Nei prossimi giorni le intenzioni di Zlatan saranno chiare.

In una recente intervista, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis aveva fatto sognare i tifosi azzurri: “Ibra al Napoli? È un amico, l’ho conosciuto non da calciatore a Los Angeles, eravamo nello stesso albergo. L’ho invitato a cena con moglie e figli e passato una serata strepitosa. Sul campo sembra uno, mentre in libertà è un’altra persona. Potrebbe essere un desiderio vederlo in azzurro più che una suggestione, dipende da lui. Se ne parla da qualche mese”.

Ibrahimovic pochi giorni fa aveva effettivamente aperto a un’esperienza sotto il Vesuvio: “Ho apprezzato l’ultimo documentario dedicato a Maradona, nessuno è come lui. Ecco, vedendo l’amore di quella città mi verrebbe quasi la voglia di provare un’esperienza al Napoli: sarebbe fantastico replicare ciò che fece Diego”.

“Non sto dicendo che andrò là, la decisione finale dipenderà da vari aspetti, ma quella è una piazza che crea entusiasmo: con me il San Paolo sarebbe pieno ogni domenica. E poi c’è Ancelotti, un grande”, erano state le parole dello svedese.

Ibrahimovic aveva anche parlato di un possibile clamoroso trasferimento a Bologna: “Verrei per Sinisa Mihajlovic”. E il club manager dei felsinei Marco Di Vaio è stato avvistato in questi giorni a Los Angeles.

SPORTAL.IT | 29-10-2019 18:15