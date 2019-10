Ibrahimovic-Napoli, un ex fuoriclasse approva il colpo di mercato

Zlatan Ibrahimovic, nonostante i 38 anni, non ha nessuna intenzione di farsi da parte. L’ex attaccante, tra le altre, di Inter, Juventus e Milan, ha ancora tanta voglia di calcio e, a gennaio, potrebbe tornare a calcare i campi della Serie A. Ibra ha ancora un grande fascino. Diversi i club che starebbero pensando di farsi avanti per offrirgli una chance. In corsa ci sarebbe anche il Napoli di Carlo Ancelotti.

Un’operazione che intriga molti addetti ai lavori, in particolare Antonio Cassano che, a Tiki Taka, ha sentenziato: “A dicembre gli scade il contratto. Se il Napoli lo prende, diventa la principale candidata a vincere lo Scudetto. Ibra fa ancora la differenza. Lui è un professionista serio. Lo vedo molto bene a Napoli, lui è uno spirito libero a cui piace giocare a calcio”, le parole di FantAntonio.

Aurelio De Laurentiis, al momento, non si è esposto più di tanto. Il “caso Insigne” tiene ancora banco e, quindi, la concentrazione è su altro ma, durante il mercato di gennaio, non è escluso che il numero uno del Napoli possa cercare di intavolare un discorso con Mino Raiola, storico procuratore dello svedese.

Il 38enne bomber ha fatto sapere che è ancora un uomo “da 20 gol”. Una convinzione che ha esaltato Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna farebbe follie pur di convincerlo a trasferirsi a Bologna, magari con un contratto di sei mesi. Sarebbe un colpaccio eccezionale per il club felsineo.

Da non escludere che Zlatan Ibrahimovic possa anche decidere di continuare la sua avventura con la casacca dei LA Galaxy. Ad oggi, con la casacca della franchigia losangelina, ha segnato 52 gol in 56 gare ufficiali.

Ibra manca dall’Italia dalla stagione 2011/12 quando giocava con la maglia del Milan. In quella splendida stagione, ha segnato 35 gol complessivi (in Italia ha vinto cinque scudetti, uno revocato con la Juventus).

Oltre ad un’offerta economica adeguata, tutto dipenderà dallo stesso Zlatan Ibrahimovic e dalla sua voglia di Italia. In tanti sognano di rivederlo protagonista in Serie A.

SPORTAL.IT | 21-10-2019 09:20